Corinthians recebe pilotos da Fórmula E na Neo Química Arena; veja como foi

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians recebeu na Neo Química Arena a visita dos pilotos da FIA Formula E, como parte das ativações de promoção do E-Prix de São Paulo, etapa brasileira do campeonato mundial de carros elétricos, que ocorre no Sambódromo do Anhembi neste sábado. Esta ativação também faz parte da parceria entre o Timão e a categoria de automobilismo que mais cresce internacionalmente.

Os pilotos das equipes Andretti (Jake Dennis e Norman Nato) e Porsche (Pascal Werhlein e Antonio Felix da Costa) puderam conhecer alguns espaços do estádio Alvinegro, como o Museu do Povo, o Átrio e o gramado, além de receberem um manto personalizado do Timão das mãos das jogadores da equipe feminina. Eles também bateram bola com algumas atletas do Timão na sala de pré-aquecimento da Casa do Povo, como Tamires, Ju Ferreira, Leticia Santos e Carol Nogueira.

Antonio Felix da Costa, português e fã do técnico conterrâneo António Oliveira, se mostrou muito animado em conhecer a Arena e já se decidiu sobre seu time do coração no Brasil:

"Eu acho que já estava na hora de me afiliar fortemente a um clube de futebol no Brasil e hoje foi o dia da grande decisão, não tem como não ficar fã do Corinthians. Agora eu sou corintiano, ainda mais com um técnico português no comando. Eu estou muito feliz em estar aqui, um estádio incrível, um clube tão grande igual ao Corinthians e nós fomos recebidos de uma forma tão incrível e agora, definitivamente, eu já sou fã. Espero um dia voltar para assistir um jogo aqui, e quero ficar no banco de reservas, pois se me pedirem para jogar, eu estarei pronto", brincou o piloto português da Porsche.

O piloto alemão Pascal Wehrlein não conhece tanto de futebol brasileiro, mas ficou impressionado com a Neo Química Arena e agradeceu o manto customizado que recebeu do Timão.

"Foi um dia muito legal, definitivamente muito emocionante sentir como é a paixão pelo clube. E receber uma camisa do Corinthians com meu número e nome personalizado nas costas... Eu só tenho a agradecer e fiquei muito contente em encontrar com as atletas (do futebol feminino) e espero que elas possam ir até a pista no sábado. Foi um grande dia", disse o piloto da Porsche.