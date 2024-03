Corinthians inscreve Matheus Bidu na Copa do Brasil; veja lista completa

O Corinthians inscreveu o lateral esquerdo Mathes Bidu na Copa do Brasil. Portanto, caso o técnico António Oliveira queira, o jogador pode ser relacionado para o duelo diante do São Bernardo, nesta quinta-feira, pela segunda fase do torneio.

Bidu começou o ano de 2024 como um dos jogadores negociáveis pela diretoria. O defensor, inclusive, foi sondado por algumas equipes brasileiras, mas as negociações não avançaram. O Timão nunca viu com maus olhos um empréstimo do atleta, mas colocou como condição receber alguma quantia para cedê-lo.

Com a chegada de António Oliveira, Bidu passou a receber mais atenção. Se com Mano Menezes o lateral trabalhou de forma separada em relação ao elenco por um período, o cenário mudou com o português, que integrou o atleta às atividades com o grupo.

Bidu não foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista por opção da comissão técnica, mas pode receber oportunidade na Copa do Brasil. O clube também inscreveu para o torneio o zagueiro Cacá, contratado recentemente, e o volante Paulinho, que se recuperou de lesão de ligamento no joelho.

Com a camisa do Corinthians, Matheus Bidu possui 38 jogos (29 como titular), com um gol e uma assistência. Seu contrato é válido até final de 2025.

O Corinthians enfrenta o São Bernardo nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio 1º de Maio. Diferentemente da primeira fase, qualquer empate leva o duelo para as penalidades máximas.

Veja lista de jogadores do Corinthians inscritos na Copa do Brasil até o momento:

Goleiros: Cássio, Carlos Miguel, Matheus Donelli e Felipe Longo



Laterais: Fagner, Matheus França, Léo Mana, Hugo e Matheus Bidu



Zagueiros: Félix Torres, Cacá, João Pedro Tchoca, Caetano, Gustavo Henrique e Raul Gustavo



Meias: Raniele, Maycon, Fausto, Breno Bidon, Guilherme Biro, Igor Coronado, Paulinho, Kayke, Matheus Araújo, Ryan e Rodrigo Garro



Atacantes: Ángel Romero, Arthur Sousa, Giovane, Gustavo Silva, Pedro Henrique, Pedro Raul, Wesley e Yuri Alberto