Corinthians inicia conversas para renovar contrato do zagueiro João Pedro Tchoca

O Corinthians iniciou na última terça-feira conversas para renovar o contrato do zagueiro João Pedro Tchoca. O estafe do atleta de 20 anos se encontrou com a cúpula corintiana e a tendência é que uma nova reunião aconteça em breve. O vínculo atual do beque é válido até março de 2025.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a diretoria do Corinthians vai analisar alguns pontos discutidos no primeiro encontro, e apesar da renovação ainda não estar encaminhada, a expectativa de pessoas envolvidas na negociação é de desfecho positivo.

Tchoca, como é mais conhecido, fez sua estreia na equipe profissional no último domingo, no empate em 0 a 0 com o Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O atleta, porém, está no radar do time de cima desde a temporada passada.

"Foi muito especial jogar minha primeira partida pelo profissional do Corinthians. Um time que me abriu as portas e acreditou em mim. É uma honra muito grande poder representar essa camisa e fazer parte dessa história. Agora é continuar focado em ajudar o clube, sempre que precisar de mim. Quero poder devolver a confiança que depositaram no meu futebol, no campo", disse o zagueiro, que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano.

O defensor chegou ao Corinthians em 2019, vindo do Desportivo Brasil, de São Paulo. Tchoca teve uma lesão no joelho assim que chegou e fez sua estreia no sub-20 em 2021.

Na última Copinha, o beque participou de oito jogos (todos como titular), com um gol marcado.