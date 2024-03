Corinthians encerra preparação para enfrentar São Bernardo; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na manhã desta quarta-feira (13) sua preparação para enfrentar o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola amanhã, às 20 horas (de Brasília), no estádio 1º de Maio.

Para o duelo, o Corinthians contará com os retornos do técnico António Oliveira e do zagueiro Gustavo Henrique, que estavam suspensos contra o Água Santa. Além da dupla, o volante Raniele voltará a ficar à disposição depois de se recuperar de trauma no tornozelo direito.

Existe a possibilidade de Cacá, último reforço do Corinthians para a temporada, ser relacionado pela primeira vez por António Oliveira. O clube recebeu aval da CBF para utilizar o beque nessa fase da Copa do Brasil.

Como baixas, o Corinthians tem o lateral esquerdo Diego Palacios, que está em fase final de recuperação de artroscopia no joelho esquerdo, e o meia Igor Coronado, que sofreu lesão na coxa. O volante Fausto Vera, com dores no pé, também deve ficar de fora.

Assim, a provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul.

Preparação finalizada para a Copa do Brasil! ✔️⚽️



🆚 São Bernardo

🏟️ Estádio 1° de Maio

⏰ 20h



📸 Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/CUxvLpf0lR -- Corinthians (@Corinthians) March 13, 2024

Nesta quarta, os jogadores fizeram uma ativação física na academia antes do aquecimento no gramado do CT Dr. Joaquim Grava. Depois, António Oliveira organizou um trabalho tático de olho no duelo desta quinta. Houve também repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de cobranças de pênaltis.

Caso passe de fase, o Corinthians só voltará a se preocupar com a Copa do Brasil em maio, quando está programada para acontecer a terceira fase. Depois do jogo de quinta, o Timão voltará a disputar uma partida oficial apenas no começo de abril, pela Copa Sul-Americana.