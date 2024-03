Contratações menos badaladas, Hayner e Marcelinho vivem momentos distintos no Santos

Entre os reforços do Santos no começo de 2024, Hayner e Marcelinho eram apontados como as contratações menos badaladas. A dupla, contudo, vive momentos distintos.

O lateral conseguiu superar a desconfiança e disputa posição com Aderlan, além de já ter atuado improvisado no lado esquerdo. Em nove jogos, ele marcou um gol e serviu os companheiros em uma oportunidade.

Marcelinho, por sua vez, ainda não se consolidou no grupo do Santos. Sem participação em gol, o ponta entrou em campo por cinco oportunidades.

Antes, Hayner, de 28 anos, tinha passado por Bahia, onde começou a carreira, Náutico, Paysandu, Novorizontino, Louletano (Portugal), Cuiabá, Atlético-GO, Dnipro-1 (Ucrânia), Azuriz e Coritiba.

Já Marcelinho durante a carreira teve passagens por Vasco, Ferroviária, Cruzeiro, Água Santa e Tombense. O jogador, de 21 anos, chegou a atuar nas categorias de base do Palmeiras.

No domingo, o Santos tem pela frente a Portuguesa pelas quartas de finais do Paulistão, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.