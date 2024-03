Com um a menos, Botafogo empata contra o Bragantino e vai à fase de grupos da Libertadores

O Botafogo está na Fase de Grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira, os alvinegros empataram por 1 a 1 com o Bragantino, em Bragança Paulista, com gol de Junior Santos. Os cariocas aproveitaram a vantagem pela vitória no confronto de ida, no Rio de Janeiro.

Após um primeiro tempo com pouca emoção, o Botafogo ficou com um jogador a menos no começo da etapa final, quando Damián Suárez foi expulso. Mesmo assim, os alvinegros foram competentes para marcar, com o artilheiro Junior Santos. O Bragantino ainda chegou ao empate, com Talisson, mas viu os cariocas saírem de campo com a classificação.

O jogo

O Bragantino começou melhor a partida, buscando o ataque pela necessidade do resultado. Os donos da casa criaram boa chance aos quatro minutos, quando Eduardo Sasha foi lançado na área, mas viu Damián Suárez tirar a bola antes da finalização.

O susto fez o Botafogo melhorar a marcação. Além disso, os alvinegros tentavam aproveitar os espaços para avançar nos contra-ataques. Só que o Bragantino seguia mais objetivo e quase marcou aos 27 minutos. Helinho passou por Marçal e chutou para defesa de Gatito Fernández.

O panorama da partida seguia o mesmo. O Bragantino voltou a assustar aos 35 minutos, Helinho arriscou de fora da área e quase acertou o ângulo. Em seguida, Tiquinho Soares mandou próximo do meio de campo e por pouco mandou na rede. A bola passou sobre o travessão. Com isso, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

No segundo tempo, o duelo voltou equilibrado até os seis minutos, quando o Botafogo ficou com um jogador a menos. Damián Suárez fez falta em Juninho Capixaba sendo o último homem e recebeu o cartão vermelho direto. Na cobrança da falta, Helinho obrigou Gatito Fernández a grande defesa.

CLASSIFICADO! ?? Júnior Santos marca, Botafogo luta muito em Bragança e avança na Conmebol Libertadores. É O GLORIOSO! VAMOS JUNTOS! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/vmSnd2ibqO ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 14, 2024

A partir daí, o Bragantino passou a pressionar o Botafogo em busca do gol. Eduardo Sasha quase mandou para a rede aos 20 minutos, mas parou em defesa de Gatito Fernández.

Mesmo em desvantagem numérica, os cariocas souberam segurar a pressão paulista e ainda abriram o placar aos 30 minutos. Hugo levou a melhor sobre o marcador e tocou para Júnior Santos apenas empurrar para a rede.

O Bragantino foi obrigado a avançar e quase empatou em seguida. Helinho aproveitou rebote na área, mas mandou sobre o travessão. De tanto insistir, os donos da casa chegaram a igualdade aos 40 minutos, Talisson fez grande jogada e chutou para a rede.

Nos minutos finais, os paulistas foram com tudo em busca da virada. A equipe criou grande chance com Helinho, que viu Gatito Fernández salvar os cariocas. O Botafogo conseguiu manter o empate para se classificar na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 X 1 BOTAFOGO



Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 13 de março de 2024 (Quarta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Jhon Hinestroza (Colômbia)

VAR: Juan Lara (Colômbia)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba (Bragantino); Danilo Barbosa, Marçal, Tiquinho Soares, Janderson e Gatito Fernández (Botafogo)

Cartões vermelhos: Damián Suárez (Botafogo)

GOLS

BRAGANTINO: Talisson, aos 40min do segundo tempo

BOTAFOGO: Junior Santos, aos 30min do segundo tempo



BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Eric Ramires (Laquintana) e Lincoln (Guilherme); Helinho, Eduardo Sasha (Talisson) e Thiago Borbas

Técnico: Pedro Caixinha

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas e Eduardo (Mateo Ponte); Júnior Santos (Tchê Tchê), Tiquinho Soares (Janderson) e Jefferson Savarino (Hugo)

Técnico: Fábio Matias (interino)