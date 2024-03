Com sorteio marcado, veja os oito classificados às quartas da Champions League

Com a classificação de Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, todas as oito vagas das quartas de finais da Champions League foram preenchidas. Além dos dois times, também aparecem Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal e Barcelona.

Os confrontos das quartas serão sorteados nesta sexta-feira, às 8 horas (de Brasília). Os jogos de ida serão realizados nos dias 9 e 10 de abril, enquanto os duelos de volta acontecem uma semana depois, nos dias 16 e 17.

Além disso, as datas das semifinais também já foram anunciadas. Assim, os confrontos de ida acontecerão entre 30 de abril e 1º de maio. Já os duelos de volta, assim como nas quartas, irão se realizar uma semana depois, nos dias 7 e 8 de maio.

Dentre os oito confirmados na próxima fase eliminatória, três deles nunca conquistaram a taça. São eles: Arsenal, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Por outro lado, o maior vencedor é o Real Madrid, com 13, seguido de Bayern de Munique (6), Barcelona (5), e Manchester City e Borussia Dortmund (ambos com uma).

Por fim, o City, atual campeão da Champions League, foi o time que passou com a maior vantagem no agregado, aplicando uma goleada de 6 a 2 diante do Copenhagen, da Dinamarca.

Confira todos os resultados no agregado das partidas pelas oitavas de final:

Manchester City 6 x 2 Copenhagen

Bayern de Munique 3 x 1 Lazio

Paris Saint-Germain 4 x 1 Real Sociedad

Real Madrid 2 x 1 Leipzig

Barcelona 4 x 2 Napoli

Arsenal 1 (4) x (2) 1 Porto

Borussia Dortmund 3 x 1 PSV

Atlético de Madrid 2 (3) x (2) 2 Inter de Milão