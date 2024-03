Com saída iminente de Mbappé, PSG mira Luis Díaz como substituto

O francês Kylian Mbappé, ao que tudo indica, não deve permanecer no Paris Saint-Germain para próxima temporada. O Real Madrid aparece como a possível nova casa do camisa 7. Diante disso, segundo o jornal francês RMC Sports, o time de Paris está interessado no colombiano Luis Díaz para substituir o jogador com mais gols na história do clube.

O Liverpool, em janeiro de 2022, pagou cerca de 42 milhões de euros (256,05 milhões de reais na cotação atual) ao Porto para contratar o jogador. A RMC Sports acrescenta que os ingleses deverão pedir cerca de 80 milhões de euros (435,79 milhões de reais) para liberar o atacante de 27 anos, dificultando o negócio com o PSG.

Nesta temporada, Luis Díaz, cujo contrato vai até junho de 2027, soma 38 partidas, com 11 gols feitos e cinco assistências distribuídas. Barcelona e Milan também demonstram interesse no atacante da seleção colombiana.

Nesta quinta-feira, o Liverpool enfrenta o Sparta Praga em jogo válido pelas oitavas de final da Liga Europa. Os Reds defendem ampla vantagem de 5 a 1 aberta na ida, na República Tcheca.