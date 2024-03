Com gol de Beraldo, PSG vence Nice e avança à semifinal da Copa da França

Nesta quarta-feira, no Parc des Princes, o PSG recebeu o Nice, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da França, e venceu por 3 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Mbappé, Fabián Ruiz e Beraldo, ex-São Paulo, que fez o primeiro desde a sua chegada. Já os visitantes diminuíram com Gaetan Laborde.

Assim, a equipe comandada por Luis Enrique avançou à semifinal da competição e, agora, enfrentará o Rennes no dia 3 de abril. Por outro lado, o Nice, que havia eliminado o Montpellier na fase anterior, se despede da competição.

No duelo seguinte, o Paris Saint-Germain volta a disputar o Campeonato Francês. No próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), a equipe visita o Montpellier no Stade de la Mosson, pela 26ª rodada da competição. Já o Nice retorna aos gramados no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o Lens, no Stade Bollaert-Delelis, também pela 26ª rodada da Ligue 1.

Os gols

O placar foi aberto pelos donos da casa, logo aos 14 minutos da primeira etapa. O atacante Kylian Mbappé recebeu um ótimo passe no meio da defesa adversária e, com categoria, finalizou rasteiro para o fundo das redes.

Já aos 33, ainda do primeiro tempo, Fabián Ruiz ampliou. O atleta recebeu de Dembélé e, dentro da área, venceu o goleiro Marcin Bulka.

O adversário reagiu logo em seguida, aos 37, com Gaetan Laborde, que aproveitou o rebote e fez o único da equipe no jogo.

No entanto, no segundo tempo, aos 15, o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo marcou o seu primeiro pelo time francês desde a sua chegada e ampliou o placar. O jogador cabeceou muito bem o cruzamento de Vitinha e mandou no canto esquerdo do goleiro.