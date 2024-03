Com base presente, Grêmio realiza segundo treino visando duelo da semifinal do Gaúcho

Tendo em vista o confronto diante o Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio concluiu seu segundo treinamento da semana. Na manhã desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, alguns atletas da categoria de base participaram da movimentação, além de Cuiabano e Soteldo, que correram em volta do gramado e depois trabalharam fisicamente.

Após aquecimento seguido de uma sequência de exercícios físicos comandado pelo preparador Mario Pereira e sua equipe, os jogadores foram divididos em dois grupos. Em um dos gramados, o técnico Renato Gaúcho comandou um coletivo com os reservas contra a equipe sub-20.

A manhã de hoje foi de muito calor e intensidade! ??? Após o aquecimento, o nosso elenco realizou trabalhos de posse de bola com passes rápidos e marcação pressão. Ritmo alto visando a semifinal do #Gauchão2024! ?? ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA Leia: https://t.co/YanhFRrrhx pic.twitter.com/eRYjuaUZWY ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 13, 2024

No campo ao lado, os titulares realizaram um treino técnico-tático. Uma das metades do gramado foi dividida em três setores, em que os atletas praticavam intensa movimentação priorizando a posse de bola, com enfoque em passes rápidos e marcação pressão na busca da recuperação.

O time teve Marchesín; Fábio, Rodrigo Ely, Natã e Wesley; Dodi, Du Queiroz, Nathan, Besozzi, Nathan Fernandes e JP Galvão. Os atletas da base que participaram da movimentação foram Fernando, Luís Eduardo, Pedro Gabriel, José Guilherme, Matheus, Athos, Karelle, Camilo, Kaick, Arthur Jr., Gabriel Passos, Guga e Riquelme.

O grupo volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira, a partir das 15h30 (de Brasília), no CT Luiz Carvalho. A partida de ida da semifinal, está marcada para este sábado, às 16h30, no Estádio Francisco Stédile, casa do Caxias.