Com ajuda de Henrique Avancini, primeira etapa da Copa do Mundo de MTB vai acontecer em Mairiporã

A primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike vai acontecer em Mairiporã-SP, entre os dias 11 e 14 de abril. A vinda do torneio para o Brasil contou com forte influência do ex-ciclista Henrique Avancini, bicampeão mundial, que fechou parceira com a organização do evento.

A abertura da Copa do Mundo de Mountain Bike da UCI 2024 contará com a presença dos principais atletas do planeta. Avancini, que foi peça importante para a realização do evento no Brasil, revelou que a parceria foi feita para ajudar no crescimento do esporte no país.

"A parceria surgiu pela vontade de colaborar com o mountain bike no Brasil, e de aproveitar ao máximo essa oportunidade incrível, que é receber novamente uma prova desse nível no país. É um momento muito especial e importante, sendo a abertura do calendário", afirmou Avancini.

O ex-ciclista também comentou sobre o local onde a prova será realizada, além de destacar a importância da etapa antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

Guilherme Haruo/Divulgação.

"Existe muita expectativa em torno do evento, por retornar ao Brasil. A etapa de Mairiporã tem um apelo geográfico enorme, por estar tão próximo de São Paulo, o maior centro econômico do país e nossa maior metrópole. Além disso, por ser um ano olímpico, a expectativa fica ainda maior, já que será a primeira grande prova da temporada, e uma das últimas competições que conta para a classificação para os jogos olímpicos", explicou Avancini.

Contudo, 0s atletas não terão vida fácil na hora da prova, já que as pistas da Arena ITB, que receberá o evento, vão passar por uma adaptação, ganhando obstáculos de nível internacional.

"Nosso objetivo é elevar o nível do percurso, para que a disputa seja realizada em um contexto onde os atletas desempenhem, demonstrando o que é necessário, falando em uma modalidade olímpica. Além disso, vamos fazer alterações na pista para que ela fique atrativa para a transmissão televisiva, e também plástica para o público presente", afirmou Henrique.

O torcedor que tiver interesse em presenciar a competição pode adquirir os ingressos no site da MTB.