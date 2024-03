CBF e SIGA firmam acordo para combate ao crime no futebol brasileiro

A CBF e a SIGA (Aliança Global de Integridade ao Esporte) assinaram nesta quarta-feira um acordo para promover a integridade no futebol brasileiro. Representante máximo da entidade, o presidente Ednaldo Rodrigues firmou a parceira com o intuito da diminuição dos crimes que ocorrem no âmbito futebolístico.

"Firmamos uma parceria muito importante para o combate a todo tipo de crime que possa ter no futebol, manipulação de resultados, lavagem de dinheiro no futebol, racismo, assédio. Com competência em todos esses temas, a SIGA é a maior instituição do mundo em integridade no esporte. A empresa trabalha de uma forma independente, sempre fazendo com que o esporte seja cada vez mais limpo, mais transparente. Fazemos o mesmo aqui. A SIGA vai trabalhar com a Unidade de Integridade na CBF, que tem se articulado trabalho com todas as grandes instituições do mundo", disse Ednaldo.

A SIGA é uma organização mundial criada para promover a integridade esportiva. A entidade possui parceria com várias federações e campeonatos de todo o mundo, como por exemplo a FPF, a UEFA e a Liga Portugal.

Além do combate ao crime, o acordo também tem como intuito a modernização em todos os setores do futebol brasileiro, assim como uma melhor qualificação de seus agentes e uma cultura de integridade altamente nivelada.

Foram estabelecidos inúmeros pontos que devem ser seguidos na cooperação, como o combate à qualquer ameaça à integridade no futebol nacional, ao racismo e aos demais crimes discriminatórios, integridade financeira e nas apostas esportivas entre outros.

Ednaldo Rodrigues designou tolerância zero para qualquer tipo de crime dentro do futebol brasileiro. O presidente afirmou que a entidade trabalha pela eliminação destes casos, que têm sido recorrentes nos últimos anos.

"A tolerância da CBF para qualquer tipo de crime no futebol é zero. Vamos trabalhar dessa forma, fazendo hoje essa parceria e mantendo nosso parceria junto com a Fifa. Como membro da Fifa, essa bandeira a gente vai continuar desfraldando em todos os países. Hoje demos um passo muito importante, mas que não será o único. Vamos continuar trabalhando nesse sentido", comentou.