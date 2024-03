CBF divulga tabela de jogos das quartas de final da Copa Verde

A CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das quartas de final da Copa Verde. Os confrontos estão marcados para começar daqui uma semana, na próxima quarta-feira, e possuem previsão de término no dia 24 de março (domingo).

A data de inicial da próxima etapa da competição contará com três duelos: Remo x Amazonas, Brasiliense x Cuiabá e Vila Nova x Goiás. Na quinta-feira a Copa Verde terá apenas o duelo entre Manaus e Paysandu.

Os jogos da volta estão previstos para iniciar no dia 23 (sábado), com o duelo entre Amazonas e Remo. As demais equipes entram em campo no domingo, data final das quartas de final.

Além disso, a CBF também definiu as datas para as semifinais e, posteriormente, para a grande decisão. Os jogos da penúltima fase vão acontecer nos dias 3 e 10 de abril, enquanto as partidas da final vão ocorrer em 24 de abril e 8 de maio.

Confira a tabela das quartas de final da Copa Verde