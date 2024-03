CBAt chama atletas para camping de treinamento do revezamento 4×100 m nos EUA

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou seis atletas nesta terça-feira para o Camping Internacional do Revezamento 4×100 m Masculino, que será realizado de 22 de março a 1º de maio, na cidade norte-americana de Bradenton.

Felipe Bardi e Erik Cardoso, ambos do SESI-SP, Paulo André Camilo de Oliveira, do CAES-ES, Rodrigo do Nascimento e Gabriel Aparecido Garcia, os dois do Pinheiros-SP, e Renan Gallina, de Maringá-PR, foram chamados.

O coordenador do camping é o treinador Victor Fernandes (CBAt) e foram convocados também para a comissão técnica Sandra Regina Crul, Darci Ferreira da Silva e Carlos José Camilo de Oliveira.

O grupo se reúne em 22 de março e viaja no dia 25, acompanhado do fisioterapeuta Marcos Augusto da Costa Vitullo e do massoterapeuta Jorge Antônio Lima.

Foram convocados os atletas com índice olímpico nos 100 m e nos 200 m mais bem posicionados no ranking brasileiro dos 100 m e o primeiro nos 200 m, no período de 6 de julho de 2023 a 7 de abril de 2024.

Nos Estados Unidos, além dos treinamentos, os atletas brasileiros vão competir tanto em suas provas individuais quanto com o revezamento 4×100 m. O objetivo é se preparar para o Mundial de Revezamentos de Nassau, que será disputado nos dias 4 e 5 de maio e qualificará 14 equipes para os Jogos Olímpicos de Paris.

O 'round 1' do Mundial terá as 32 equipes participantes, divididas em quatro baterias - os dois primeiros de cada série garantem vaga olímpica e avançam à final. Os outros 24 times terão a chance de fazer o 'round 2', com mais seis vagas em jogo. As duas vagas restantes para o revezamento 4×100 m nos Jogos serão preenchidas por meio do Ranking Mundial.

A última conquista do Brasil, que tem tradição e medalhas olímpicas com o revezamento 4×100 m, foi a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.