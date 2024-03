Casa do Atlético-MG, Arena MRV vence eleição de "Estádio do Ano" de 2023

A Arena MRV venceu o concurso do "Estádio do Ano" de 2023, realizado pela StadiumDB. Por meio de votação popular, a casa do Atlético-MG faturou o primeiro lugar com 25,515 pontos, superando o BBBank Wildpark, do Karlsruher, da Alemanha, que ficou com a segunda colocação, com 21,218 unidades.

Apenas os estádios que foram inaugurados em 2023 estavam disponíveis para voto. A Arena MRV era a única representante do Brasil no concurso que contou com mais de 12 mil votos válidos.

? O Estádio do Ano de 2023 é a nossa casa! ?? ? A @ArenaMRV venceu a disputa organizada pelo site especializado https://t.co/O6mRiknWwR contra outras 34 novas arenas de futebol inauguradas no ano passado. ??? A competição de Estádio do Ano tem uma nova CAMpeã! ?????? https://t.co/fyemdMyLUg ? Atlético (@Atletico) March 13, 2024

Bruno Muzzi, CEO do Atlético-MG, celebrou a conquista internacional.

"Estamos muito felizes com esse reconhecimento internacional, porque é um trabalho feito com muita dedicação e carinho. Temos a certeza, a cada dia, de que a Arena MRV chegou para mudar a história do Galo", afirmou.

A casa do Atlético-MG venceu a concorrência de outros 34 estádios pelo mundo, como da Alemanha, Arábia Saudita, Argélia, Áustria, China, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Croácia, Hungria, Ilhas Salmoão, Irã, Polônia, Tanzânia e Polônia.

A Arena MRV recebeu seu primeiro jogo oficial no dia 27 de agosto de 2023. Desde então, o estádio do Galo já superou a marca de 460 mil torcedores em suas arquibancadas.

Esta foi a 14ª edição da premiação, mas a Arena MRV não foi a primeira arena brasileira a vencer. A Arena do Grêmio, em 2012, e o Allianz Parque, em 2014, também já saíram vencedoras.