Dortmund leva sufoco do PSV, castiga no fim e vai às quartas da Champions

O Borussia Dortmund venceu o PSV por 2 a 0, nesta quarta-feira, e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo foi realizado no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha.

Os gols foram marcados por Sancho e Reus. Enquanto o primeiro abriu o placar logo aos dois minutos, o segundo acabou com as chances dos holandeses ampliando no último minuto.

O Dortmund levou pressão no segundo tempo, já que um gol do PSV levava a disputa para a prorrogação, mas o gol de Reus no fim castigou os holandeses. No agregado, o placar ficou 3 a 1. O jogo de ida das oitavas foi 1 a 1, com gols de Luuk de Jong (PSV) e Donyell Malen (Dortmund).

Na sexta-feira (15), a Uefa realizará o sorteio que definirá o adversário do Dortmund nas quartas e seu chaveamento até a final.

Como foi o jogo:

Ao som de sua torcida, o Dortmund fez um primeiro tempo de muita intensidade. Até os 25 minutos, o time alemão dominava a partida e não dava espaço para o PSV atacar.

Na segunda metade da etapa inicial, o jogo ficou mais equilibrado. Os holandeses conseguiram se encontrar dentro de campo e conseguiram criar duas oportunidades, mas sem oferecer grande perigo ao goleiro Kobel.

No segundo tempo, como esperado, o PSV entrou em campo pressionando o Dortmund. Os alemães começaram a errar muitos passes e não conseguiam ficar com a bola, principalmente no meio campo, fazendo com que seu goleiro, Kobel, fosse bastante acionado e se destacasse por evitar o empate.

Apesar das várias oportunidades, quem conseguiu marcar foi o clube alemão. Mas o alívio durou pouco: o gol foi anulado pelo VAR por impedimento, fazendo o PSV voltar a ter esperanças.

Nos acréscimos, o time holandês teve a chance de levar o jogo para a prorrogação, não fez e levou o segundo. De Jong perdeu a oportunidade e viu seu clube sofrer o segundo gol um minuto depois.

Principais lances:

Gol! 1-0 Com apenas dois minutos de jogo, Sancho abriu o placar para os donos da casa. Sabitzer brigou pela bola na entrada da área, e Brandt conseguiu ficar com a sobra e passou para Sancho, que chutou rasteiro de fora da área e marcou para o Dortmund.

Na trave! Na melhor chance do PSV na partida, até o momento, Lozano recebeu a bola de Dest pelo meio e chutou forte de fora da área, mas a bola acabou explodindo na trave e foi para fora.

Gol anulado! Reus cobrou falta na intermediária, mandando a bola para o meio da área. Fullkrug estava livre na área e chutou rasteiro, de primeira, no centro do gol. Mas o VAR chamou o árbitro e a tecnologia do impedimento semiautomático informou que o centroavante do Dortmund estava impedido quando recebeu a bola.

Isolou! De Jong recebeu a bola de Pepi, que ganhou a disputa no alto. Ele tabelou com Teze, ficou cara a cara com o goleiro Kobel, mas finalizou por cima do gol, desperdiçando a oportunidade do PSV levar a partida para a prorrogação.

Gol! 2-0 Para castigar, no último minuto de jogo, Babadi escorregou e deixou a bola de graça para Reus, que no um contra um com o goleiro, chutou no canto direito e garantiu a classificação do Dortmund.