Borussia Dortmund x PSV: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

Borussia Dortmund e PSV entram em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na partida de ida, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

ONDE ASSISTIR

A TNT Sports (TV por assinatura) e a Max (Streaming) transmitem o confronto.

CAMPANHA NA COMPETIÇÃO

Borussia Dortmund - 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 7 jogos (terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F)

PSV - 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 7 jogos (terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B)

ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund

Kobel; Ryerson, Sule, Hummels e Maatsen; Sabitzer e Can; Malen, Brandt, Sancho e Füllkrug.

Técnico: Edin Terzic.

? Gerade ist das Abschlusstraining vorbei, da könnt Ihr Euch schon das ?????? ???????? zur heutigen Einheit gönnen. Einschalten und den Jungs bei den letzten Vorbereitungen auf #BVBPSV zuschauen. ? ? Hier klicken ?https://t.co/1QyGnjzJPu ? Borussia Dortmund (@BVB) March 12, 2024

PSV

Benítez; Teze, Schouten, Boscagli e Dest; Veerman, Tillman e Mauro Júnior; Bakayoko, De Jong e Lozano.

Técnico: Peter Bosz.

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será o italiano Daniele Orsato, que estará acompanhado dos compatriotas Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.