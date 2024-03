Borussia Dortmund ganha do PSV e avança às quartas de final da Champions

Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund venceu o PSV por 2 a 0, no Signal Iduna Park, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Com o placar agregado em 3 a 1, os alemães avançam às quartas de final. O gols foram marcados por Jadon Sancho, no começo da partida, e Marco Reus, no fim.

Garantido nas quartas de final, o Borussia Dortmund conhecerá seu adversário na próxima fase nesta sexta-feira, quando será realizado o sorteio para definição dos confrontos.

Agora, as equipes voltam suas atenções às competições nacionais. O Dortmund recebe o Eintracht Frankfurt neste domingo, às 13h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Alemão. Já o PSV recebe o Twente no mesmo dia, às 16 horas, pela 26ª rodada da liga holandesa.

Com grande apoio de sua torcida, o Borussia começou a partida pressionando e, logo aos dois minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Sancho recebeu passe de Julian Brandt fora da área, ajeitou para o meio e chutou rasteiro, no canto esquerdo, para balançar as redes.

No segundo tempo, o PSV comandava as ações, enquanto o Dortmund apostava nos contra-ataques. O time holandês criou chances e chegou a acertar a trave em chute de fora da área do Lozano, mas parou em grande atuação do goleiro Kobel.

O Borussia ainda teve um gol anulado aos 30 minutos da etapa final, com chute de Niclas Fullkrug, após falta batida por Reus. Depois da revisão do VAR, no entanto, o lance acabou invalidado por impedimento.

Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, De Jong desperdiçou uma grande chance para o PSV. O atacante ficou cara a cara com o goleiro e finalizou para fora.

No minuto seguinte, Marco Reus aproveitou vacilo da zaga, avançou e chutou rasteiro para fazer o segundo gol do Dortmund. Assim, o jogo terminou com vitória dos alemães por 2 a 0.