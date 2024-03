Bia Haddad é eliminada nas quartas de final de duplas de Indian Wells

A brasileira Beatriz Haddad Maia, ao lado da norte-americana Taylor Townsend, foi derrotada e eliminada nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Elas perderam para a australiana Storm Hunter e para a tcheca Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com parciais de 6/7 e 2/6.

O primeiro set foi decidido no tie-break. Bia e Taylor até conseguiram salvar dois break points, entretanto, as adversárias acabaram fechando depois. No segundo set, Katerina e Storm foram superiores e não deram chances para a brasileira e sua dupla.

Com o resultado, a brasileira e a norte-americana não conseguiram repetir a campanha do WTA 500 de Adelaide, em janeiro deste ano, torneio no qual saíram campeãs.

O Brasil segue com uma representante nas duplas femininas de Indian Wells. Ao lado de Demi Schuurs, Luisa Stefani enfrentará a croata Donna Vekic e a romena Sorana Cirstea nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília).