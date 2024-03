Atlético de Madrid x Inter de Milão: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Champions

Atlético de Madrid e Inter de Milão se enfrentam, nesta quarta-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida será disputada no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, a partir das 17h (de Brasília). Os italianos defendem vantagem de 1 a 0 construída no duelo de ida, com gol marcado por Marko Arnautovic.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida por meio do streaming Max (antigo HBO Max).

ÚLTIMOS CINCO JOGOS



Atlético de Madrid - três derrotas, uma vitória e um empate



Inter de Milão - cinco vitórias

ESCALAÇÕES



Atlético de Madrid



Oblak; Marcos Llorente, Gabriel Paulista, Axel Witsel, Mario Hermoso e Samuel Lino; Rodrigo De Paul, Koke e Barrios; Morata e Griezmann



Técnico: Diego Simeoni

Inter de Milão



Yann Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Çalhano?lu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez



Técnico: Simone Inzaghi

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Szymon Marciniak, com os assistentes Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. O quarto árbitro será Pawel Raczkowski.