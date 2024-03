Champions: Oblak brilha nos pênaltis, Atlético de Madri bate Inter e avança

O Atlético de Madri está nas quartas de final da Champions League. Com brilho de Oblak, os Colchoneros venceram a Inter de Milão por 3 a 2 nos pênaltis, hoje (13), no Cítivas Metropolitano, na Espanha, e garantiram sua vaga.

Dimarco colocou a Inter na frente, mas Griezmann e Depay, este no fim do jogo, viraram para o Atlético, fechando o placar em 2 a 1. Com o 1 a 0 da ida a favor dos italianos, a decisão foi para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis.

Oblak virou o nome do jogo nas penalidades. O goleiro do Atlético de Madri pegou as cobranças de Alexis Sánchez e Klaassen e ainda contou com um erro de Lautaro Martínez.

O Atlético de Madri conhecerá seu adversário nas quartas de final na próxima sexta-feira (15). Nesta data, a Uefa sorteará os confrontos e definirá o chaveamento até a final.

Antes da partida, torcedores do Atlético de Madrid foram gravados entoando um cântico racista contra Vini Jr. "Olé, olé, olé, Vini chimpanzé", dizia a música.

O Atlético de Madri volta a campo no domingo (17), quando receberá o Barcelona, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. No mesmo dia, mas às 16h45, a Inter de Milão encara o Napoli, em casa, pelo Campeonato Italiano.

Como foi o jogo

O Atlético começou o jogo elétrico e pressionando a Inter. Os primeiros minutos foram de domínio do time da casa e muita presença no campo de ataque, principalmente pela esquerda. Foi por este lado que Samuel Lino fez jogada individual e finalizou cruzado para defesa de Sommer.

A Inter conseguiu esfriar o jogo, e Oblak foi providencial para o Atlético duas vezes. Em um contra-ataque puxado por Dumfries, o holandês finalizou cruzado, mas viu o goleiro espalmar. Na sobra, ele mesmo emendou para o gol e, de novo, o esloveno conseguiu evitar que a bola entrasse.

A Inter saiu na frente. Os italianos abriram o placar após jogada com passes rápidos e que terminou com Barella servindo Dimarco que, livre no meio da área, completou para o gol.

Dimarco, da Inter de Milão, comemora gol marcado contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions League Imagem: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

O empate dos espanhóis veio minutos depois. Paavard deu uma canelada ao tentar fazer um corte, a bola bateu em Bastoni e sobrou para Griezmann dentro da área. O francês não perdoou.

A volta para o segundo tempo repetiu o que foi o cenário da etapa inicial. Apertada pelo Atlético de Madri, a Inter de Milão encontrou muitas dificuldades para sair jogando e se viu encurralada. Empurrados pela sua torcida, os Colchoneros se lançaram forte ao ataque, mas pouco conseguiram finalizar.

A Inter teve chances de matar o jogo, mas desperdiçou, e viu o Atlético virar. Barella e Thuram ficaram cara a cara com Oblak em contra-ataques na reta final do duelo, mas finalizaram mal. Os erros custaram: Depay recebeu de Koke dentro da área e finalizou cruzado para colocar o time da casa na frente e levar a torcida à loucura. A classificação heroica do Atleti esteve nos pés de Riquelme. No último lance, o meia recebeu livre na área, mas isolou.

As duas equipes tiveram uma chances claras no primeiro tempo da prorrogação. Pelo lado da Inter, Lautaro e Thuram levaram perigo pelo alto, mas cabecearam para fora. No Atlético, Depay recebeu cruzamento rasteiro e finalizou, mas o chute parou em Sommer.

Thuram protagonizou uma cena bizarra. O atacante da Inter de Milão se irritou com a marcação de Savic, do Atlético de Madri, e apertou a genital do defensor, que foi ao chão. O atacante não recebeu cartão ou foi advertido pela atitude.

Thuram, da Inter, aperta partes intímas de Savic, do Atlético de Madrid, durante jogo da Liga dos Campeões Imagem: Reprodução/TNT

O segundo tempo da prorrogação foi tenso. As duas equipes até tentaram atacar, mas foram bem neutralizadas pela defesa adversária, e a decisão da vaga foi parar nos pênaltis.

Oblak virou herói nos pênaltis. O goleiro defendeu os chutes de Sánchez e Klaassen e viu Lautaro isolar sua cobrança. Do lado do Atlético de Madri, Depay, Riquelme e Correa converteram, e Saúl desperdiçou.