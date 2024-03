Artilheiro do Palmeiras, Flaco López entra na lista de goleadores estrangeiros no Paulistão neste século

O atacante Flaco López começou a temporada de 2024 em alto nível e finalizou a primeira fase do Campeonato Paulista com sete gols marcados, sendo artilheiro do Palmeiras. Com isso, ele entrou na lista de artilheiros estrangeiros do clube em uma edição de Paulistão neste século.

Antes dele, outros três jogadores alcançaram essa marca: são eles o chileno Valdívia, o argentino Barcos e o colombiano Borja, em 2008, 2012 e 2018, respectivamente. Na primeira ocasião, o clube faturou o título do Estadual.

Em 2008, Valdívia fez nove gols com a camisa do Verdão no Estadual. Naquele ano, o Alviverde, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, venceu o título após golear a Ponte Preta por 5 a 0. o Artilheiro do Estadual foi o ex-atacante do Verdão Alex Mineiro, com 15 bolas na rede.

Já em 2012, Hernán Barcos marcou em oito oportunidades. Nesta edição, o Palmeiras caiu nas quartas de final para o Guarani. O campeão foi o Santos, que teve Neymar, com 20 gols, como artilheiro da competição. Enquanto isso, em 2018, Borja fez sete gols e liderou o ranking de artilheiro naquele ano em que o Verdão chegou à final, mas acabou perdendo nos pênaltis para o Corinthians e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, Flaco López anotou sete gols em 12 jogos, todos pelo Campeonato Paulista. Assim, o argentino está perto de alcançar sua marca da última temporada, quando balançou a rede em oito oportunidades, mas com 41 jogos disputados.

Com chance de melhorar seu número, Flaco López deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista, contra Ponte Preta. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.