Após recorde de 2023, São Paulo registra 50% de crescimento em bilheteria

O São Paulo registrou neste Paulistão um crescimento de 50% em faturamento com bilheteria em relação ao ano passado, mesmo 2023 tendo sido um ano de recorde no quesito para o Tricolor.

O que aconteceu

O Tricolor teve o maior faturamento do Paulistão com R$ 15.178.872,00 de renda bruta. O valor foi quase R$ 330 mil maior do que o Corinthians, segundo colocado.

O valor teve uma alta de mais de 50% em relação aos R$ 9.772.024,00 do ano passado. Na edição anterior, o São Paulo ficou atrás de Palmeiras e Corinthians em arrecadação.

O São Paulo também lidera o Estadual em média de público com 45.512. O número representa um crescimento de 12,7% em relação ao ano passado.

Camarotes x setor popular

Aliado à maior renda, o MorumBIS é o estádio com ingressos mais baratos acessíveis ao torcedor comum. O setor popular conta com entradas de R$ 50 (inteira) e as vendas não entram no esquema de prioridade para o sócio-torcedor, como acontece nos estádios rivais.

O balanço para atingir a maior renda fica por conta dos camarotes. O 'Camarote dos ídolos', por exemplo, acumulou R$ 1.080.625, quase 10% da renda bruta do Tricolor no torneio.

Temos uma aderência muito boa no espaço. Acredito que, por disponibilizarmos um ticket médio não tão alto em relação aos outros camarotes, que cabe no bolso do torcedor, além de todos os serviços que oferecemos, conseguimos conquistar o nosso público, mantendo uma ótima frequência em todos os jogos Léo Rizzo, dono do Camarote dos Ídolos na casa do Tricolor e CEO da Soccer Hospitality

Outros estádios em SP

O menor preço praticado pelo Palmeiras no Allianz Parque neste Estadual foi de R$ 70. Quando jogou em Barueri, o Verdão chegou a comercializar entradas por R$ 60 (inteira).

Na Neo Química Arena o menor valor do ano ficou em R$ 50, mesmo valor praticado no setor popular do MorumBIS. No entanto, o setor costuma esgotar logo nas primeiras prioridades de venda para o sócio-torcedor.

O ticket médio do MorumBIS neste Paulistão ficou na casa dos R$ 55. O Palmeiras, entre Allianz e Barueri, chegou a R$ 51 de ticket médio. A Neo Química Arena teve o valor mais alto, com R$ 59.

Canal do São Paulo

