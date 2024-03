Após classificação, Ronald Araujo fala sobre seu futuro no Barcelona: "Depende do clube"

Desde 2018 no elenco principal do Barcelona, Ronald Araujo é uma peça fundamental na montagem defensiva dos catalães. Em entrevista após a classificação contra o Napoli na Liga dos Campeões, o uruguaio demonstrou gratidão ao Barça e ao técnico Xavi, que deixará o comando da equipe ao final desta temporada. "O meu futuro depende do clube. Todos sabem que estou muito feliz aqui no Barça. E muito grato ao Xavi".

O zagueiro, que tem vínculo até 2026, celebrou a vaga nas quartas de final da principal competição europeia, feito que o Barcelona não alcançava há quatro temporadas.

"Muito feliz com a classificação, fizemos um grande jogo em casa. Nosso objetivo era a classificação para as quartas de final e estou satisfeito com o desempenho da equipe. Olha, deixamos os atacantes deles impedidos várias vezes, isso porque estávamos bem posicionados", pontuou Araujo.

O camisa 4 aproveitou o bom momento do time para reiterar o desejo da permanência de Xavi, já que, em sua visão, evoluiu muito com o treinador espanhol. "Sim, claro (quero que o Xavi fique). Estou muito feliz com ele, pessoalmente, acredito que desde a chegada de Xavi cresci muito como jogador e obviamente estou muito grato. É uma decisão pessoal dele."

O Barça irá saber seu adversário das quartas de final, nesta sexta-feira, após sorteio.