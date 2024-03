Apesar de sofrimento, Ceni se mostra satisfeito com classificação do Bahia na Copa do Brasil

O Bahia sofreu, mas venceu o Caxias nos pênaltis e conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Em coletiva, o treinador Rogério Ceni se mostrou satisfeito com a atuação da sua equipe.

"Hoje destaco muito mais o lado positivo, o meio campo foi bem, cansou um pouco no final, mas o Everton estava bem, troquei o Caio porque ele já tinha um amarelo, Jean e Cauly estavam bem, eles foram poupados para jogar esse jogo, então nada mais justo que estivessem em campo. Cuesta iniciando a jogada do primeiro gol, Kanu iniciando a do segundo", analisou.

"Acho que o resultado não reflete o que foi o jogo. E realmente o sofrimento se dá porque não tivemos calma para matar o jogo bem antes", completou.

? Boa noite, Nação! Agora vamos em busca das oitavas de final da @CopaDoBrasilCBF. Seguimos! Sempre juntos! #PaixãoQueVibra #BBMP pic.twitter.com/EtjH6iuA0D ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 13, 2024

Rogério Ceni também explicou um ponto em que o clube precisa melhorar, mas destacou o poder de reação do Bahia.

"Nós temos que melhorar o início de jogos, porque temos tomado gols no início. E destacar a força mental desse time, porque não é a primeira vez que saímos perdendo e conseguimos virar. E isso era algo que não conseguíamos antigamente. Contra-atacou quando precisava, nosso único pecado foi não ter matado o jogo antes", disse.

Agora, o Bahia passa a focar no jogo de volta contra o Jequié, pelas semifinais do Campeonato Baiano. A bola rola no sábado, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.