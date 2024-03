'Afundaram o Corinthians e a culpa é do ex-jogador que fala', detona Casão

O colunista Walter Casagrande desabafou no UOL News Esporte sobre a grave crise do Corinthians. Ele afirmou que as últimas gestões "afundaram" o clube e que parte da torcida se volta contra quem aponta os malfeitos no Timão, e não contra os malfeitores.

Eu nasci no Corinthians, joguei no Corinthians, sou corintiano. Quando eu faço críticas ao Corinthians, uma grande parte da torcida fala que eu sou anti, que eu torço contra, e eu estou falando aquilo que está acontecendo, mas os caras com bronca minha e não de quem está afundando o clube. Afundaram o clube, jogaram a história do clube no lixo, e a culpa é do ex-jogador que comenta e fala a verdade do que estava acontecendo. Walter Casagrande

