Técnico do São Bernardo cita 'quase' ida ao Corinthians: 'Não me amarguro'

O técnico Márcio Zanardi comandará o São Bernardo na próxima quinta-feira (14), em partida contra o Corinthians pela 2ª fase da Copa do Brasil. Contudo, se não fosse pelo regulamento do Campeonato Paulista, ele poderia estar do outro lado do duelo.

O que aconteceu

Foi um timing. O futebol é timing. Não pude ir por causa do regulamento e a gente tem que respeitar. Fiquei muito feliz e lisonjeado. O Augusto Melo foi meu diretor, a gente trabalhou juntos lá no Corinthians. Mas não fico me amargurando. Em momento nenhum. Estou muito feliz. A oportunidade aparece para quem é competente e trabalha Márcio Zanardi em entrevista ao programa F360, da ESPN

O que mais Zanardi disse

Trabalhar em um clube como o Corinthians: "Claro que as responsabilidades são maiores. Mas quando cheguei no São Bernardo eu também era uma aposta. Faz parte. Estou buscando coisas maiores e me preparando para quando tiver essa proposta eu possa entregar com muita tranquilidade."

Confronto pela Copa do Brasil: "O time grande é sempre favorito. O time grande sempre tem as melhores condições, tem os melhores jogadores, estrutura incrível. Mas a gente consegue colocar o São Bernardo em um nível importante, de fazer jogos de igual para igual."

Como superar o rival: "O que a gente tem é muito trabalho, conteúdo, ideia de jogo, jogadores com capacidade. O peso da torcida faz diferença, mas nós já ganhamos do São Paulo com 50 mil pessoas (no Paulistão de 2023). É um jogo só e isso te dá a vantagem de jogar de igual para igual. Nós não estamos no nível do time grande, mas a gente vai fazer um jogo, propor o jogo e competir demais".

Por que Zanardi não está no Corinthians

O Alvinegro colocou o técnico do São Bernardo como sua primeira opção após demitir Mano Menezes. O Corinthians optou pela troca no comando após quatro derrotas consecutivas no Paulistão, uma delas justamente para a equipe de Zanardi.

O regulamento do Paulistão não permite que um treinador comande duas equipes na mesma edição. O Corinthians chegou a se reunir com Zanardi, mas mudou de rumos na busca por um técnico após descobrir a proibição.

O clube gerido por Augusto Melo acertou com António Oliveira. O português assumiu o Corinthians há 32 dias, e desde então acumula quatro vitórias, dois empates e uma derrota no cargo. Apesar da melhora no aproveitamento, não conseguiu evitar eliminação do Campeonato Paulista.

O São Bernardo de Zanardi se destacou no estadual, mas não avançou de fase. A equipe do ABC Paulista teve a 5ª melhor campanha da fase inicial, porém ficou atrás de duas equipes no Grupo D — São Paulo e Novorizontino.