Super Mundial de 2025 define mais um europeu ao lado de trio brasileiro

Do UOL, em São Paulo

A Juventus garantiu sua vaga no Super Mundial de Clubes de 2025. A Velha Senhora conseguiu sua classificação para o torneio, que terá Palmeiras, Flamengo e Fluminense, após a eliminação do Napoli para o Barcelona, na Champions League, hoje (12).

O que aconteceu

A Juventus garantiu sua classificação via ranking da Fifa. A Velha Senhora é a 14ª colocada e aparece atrás de times como Liverpool e RB Leipzig, que não brigam mais por classificação pela regra de que apenas dois clubes por país podem jogar a competição, com exceção para campeões continentais, como é o caso do Brasil.

A Velha Senhora é a segunda equipe italiana a garantir sua vaga. A Inter de Milão já está no Super Mundial de Clubes, também pelo ranking da Fifa, no qual é a 6ª colocada.

O Atlético de Madri podia terminar o dia classificado. Caso o Napoli eliminasse o Barcelona, a vaga seria preenchida pelos Colchoneros, uma vez que não poderiam mais ser ultrapassados pelo Barça.

A Uefa tem direito a mais duas vagas. Uma delas será preenchida via ranking da Fifa e outra será destinada ao time campeão da atual edição da Champions League. Caso Real Madrid ou Manchester City — campeões dos últimos dois anos — conquistem o título, a vaga será remanejada para mais uma equipe via ranking.

Formato do novo Mundial

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato.

Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único.

As vagas estão dividas em: 12 para a Europa, seis para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte, Central e Caribe, uma para a Oceania e uma para o país-sede.

Quem já está no Super Mundial de Clubes de 2025?

América do Sul

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeões da Libertadores 2023

Europa

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

Porto (Portugal) - via ranking da Europa

Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

Juventus (Itália) - via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

África

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Oceania