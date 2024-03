Sport é punido com 8 jogos com portões fechados por ataque de torcedores ao ônibus do Fortaleza

Nesta terça-feira, a Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Sport, de forma unânime, pelo ataque de seus torcedores ao ônibus do Fortaleza. O clube pernambucano terá de disputar oito jogos como mandante com os portões fechados. Além disso, terá que pagar uma multa de R$ 80 mil.

A denúncia teve como base o art. 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e a punição é válida para as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A equipe também não terá direito à carga de ingressos como visitante enquanto a penalidade não for totalmente cumprida.

Na ocasião do atentado, Sport e Fortaleza empataram pela Copa do Nordeste e, após o jogo, o ônibus da delegação do time cearense foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Leão da Ilha na saída da Arena de Pernambuco, local do duelo. Ao todo, seis atletas ficaram feridos: Escobar, Pocchetino, Lucero, Brítez, Cardona e Machuca.

O clube estava com punição preventiva, porém não teve nenhum jogo como mandante em competições organizadas pela CBF desde o ocorrido. A primeira partida do Sport com a penalidade será realizada nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Murici, pela segunda fase da Copa do Brasil.