São Paulo anuncia renovação de Matheus Belém e Iba Ly; veja detalhes

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato de dois jogadores que concluíram o processo de formação em Cotia: o zagueiro Matheus Belém e o volante Iba Ly.

Matheus Belém renovou seu vínculo com o São Paulo até o fim de 2026. Promovido ao profissional, o atleta treina com o elenco no CT da Barra Funda há algum tempo, mas ainda não recebeu uma sequência na equipe principal.

Iba Ly, por sua vez, é visto como uma promessa pela diretoria tricolor. O senegalês, que estava emprestado pelo Jamono Fatick, agrada por sua intensidade de jogo e assinou contrato com o São Paulo até o fim de 2027.

Ambos os atletas estão inscritos no Campeonato Paulista. Iba Ly figura na Lista A, enquanto Matheus Belém aparece na Lista B, reservada para atletas que vê da base do clube.

Iba Ly, no entanto, pode deixar a lista de inscritos do Campeonato Paulista para dar lugar a André Silva, atacante recém-contratado pelo São Paulo e que deve ficar à disposição do técnico Thiago Carpini já para o confronto das quartas de final com o Novorizontino, no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Morumbis.