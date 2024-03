Santos realiza treino físico e técnico visando duelo contra a Portuguesa

Nesta terça-feira, o Santos deu sequência à preparação, no CT Rei Pelé, para o duelo contra a Portuguesa, pelas quartas de finais do Paulistão. O jogo está marcado para às 20h15 (de Brasília) desse domingo, na Vila Belmiro.

O técnico Fábio Carille comandou um treino físico e técnico para ajustar os detalhes para o confronto pelo mata-mata. No duelo, o Peixe deve ter a volta de Giuliano.

O meia, que não joga desde 28 de janeiro, voltou a ficar no banco de reservas na vitória contra a Inter de Limeira por 3 a 2, recuperado de uma lesão na panturrilha.

Preservados no último compromisso, Diego Pituca e Aderlan voltam a ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Eles estavam pendurados, mas, com o início do mata-mata, os cartões foram zerados.

Com 25 pontos, o Santos fechou a primeira fase na primeira colocação do Grupo A e com a segunda campanha geral. A Portuguesa, por sua vez, está com dez, na vice-liderança da chave do Alvinegro Praiano.