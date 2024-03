Santos divulga venda de ingressos para jogo contra a Portuguesa pelas quartas do Paulista

O Santos anunciou nesta terça-feira como será feita a venda de ingressos para a partida contra a Portuguesa, pelas quartas de finais do Paulistão, nesse domingo, às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. O processo terá início nessa quarta-feira.

Às 10h, é dado o pontapé inicial para quem tiver Sócio Black. Depois, às 13h, para Sócio Gold e a partir das 16h, Sócio Gilver.

Na quinta, os detentores do plano santista podem adquirir a entrada às 10h. Já o público geral terá direito a comprar ingressos às 12h.

A venda de ingressos para #SANxPOR começa amanhã! ? Confira o cronograma de vendas ?????? ?? Quarta-feira (13/03)

?10 horas: Sócio Rei Black

?13 horas: Sócio Rei Gold

?16 horas: Sócio Rei Silver ?? Quinta-feira (14/03)

?10 horas: plano Santista

?12 horas: público geral... pic.twitter.com/ORUOlhASMO ? Santos FC (@SantosFC) March 12, 2024

O processo será feito on-line até domingo. A bilheteria física, portanto, funcionará das 9h às 21h15, na data do duelo, no portão 6 da Vila Belmiro, caso ainda haja lugares para serem comprados.

A bilheteria física para os visitantes, por fim, será das 14h às 21h15. O Santos fechou a primeira fase com 25 pontos, na ponta do Grupo A e com a segunda campanha geral, ao passo que a Portuguesa terminou na vice-liderança da chave do Peixe, com dez.

Confira os valores dos ingressos:

Geral Santista (P 22)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 160,00



Meia e Silver: R$ 80,00



Gold: R$ 40,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 160,00



Meia e Silver: R$ 80,00



Gold: R$ 40,00



Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 180,00



Meia e Silver: R$ 90,00



Gold: R$ 45,00



Black: Gratuito

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 180,00



Meia e Silver: R$ 90,00



Gold: R$ 45,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 200,00



Meia e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 200,00



Meia e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Coberta José de Alencar (P 22)



Inteira: R$ 200,00



Meia e Silver: R$ 100,00



Gold: R$ 50,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 220,00



Meia e Silver: R$ 110,00



Gold: R$ 55,00



Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)



Inteira: R$ 230,00



Meia e Silver: R$ 115,00



Gold: R$ 57,50



Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 57,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 28,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 57,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 28,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) - Visitante



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito