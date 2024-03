Santos anuncia manutenção do atual patrocínio master e valorização no acordo

O Santos anunciou nesta terça-feira (12) que manterá a Blaze como patrocinadora master. A empresa optou por valorizar o atual contrato com o clube sem alterar o prazo em vigência, que dura até abril de 2025.

O presidente Marcelo Teixeira, que participou das negociações, afirmou que o ocorrido é fundamental para o processo de reconstrução do Peixe após a queda para a Série B.

"Nesse momento de reconstrução da vida do Santos Futebol Clube, é importante a participação dos parceiros. A união de esforços é fundamental para restabelecer a condição de um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro", disse.

O acordo com a Blaze foi assinado em abril de 2023 no valor de R$45 milhões. O tamanho do reajuste não foi divulgado. No começo do ano, o Santos recebeu a maior proposta de patrocínio máster da sua história, conforme membros da diretoria.

Na temporada, o Santos disputará apenas o Paulistão e a Série B. Em 2023, o time encerrou com um déficit de R$ 62.679.644,00. Diante disso, o atual mandatário está reduzindo a folha salarial e busca realizar jogos na capital para diminuir o prejuízo financeiro.

Agora, os comandados de Carille focam na disputa das quartas de finais do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa. A bola vai rolar às 20h15 (de Brasília) desse domingo, na Vila Belmiro.