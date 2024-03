Ex-volante da Argentina detona trabalho de Sampaoli: 'Desastre'

Com passagem ruim pela Argentina, o técnico Jorge Sampaoli viu seu trabalho na seleção ser detonado por Lucas Biglia, ex-volante da tricampeã mundial.

O que aconteceu

Ao lembrar a campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2018, Biglia disparou críticas ao treinador. No torneio, a seleção foi eliminada pela França nas oitavas de final.

Havia instabilidade antes da Copa do Mundo... Dizia-se que Sampaoli tinha tido problemas com uma garota que era funcionária da AFA e até dentro da concentração na Rússia, tínhamos pessoas que diziam: 'Eu estou me candidatando para dirigir o time' Biglia, em entrevista ao jornal La Nación

"M*** aqui, m*** ali. Nunca estávamos calmos. E o que aconteceu aconteceu: fomos um desastre", completou o ex-jogador. Sampaoli chegou a se reunir com os convocados durante a Copa para tentar resolver os problemas.

Questionado se os jogadores escalavam o time, o ex-volante negou e alfinetou Sampaoli novamente. Biglia passou pela Lazio, Milan, Argentinos Juniors e Independiente.

"Se tivéssemos montado o time, você acha que contra a França deixaríamos Kun Aguero e Higuaín no banco?", disse Biglia. Durante a Copa do Mundo, Sampaoli desagradou o elenco e a torcida argentina.