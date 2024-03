Romero elege jogador mais estiloso do Corinthians: 'Acha que está no Barça'

Romero escolheu Paulinho como o jogador mais elegante do elenco do Corinthians, mas não perdoou o "exagero" e brincou com o companheiro de equipe.

O que aconteceu

Romero foi sincerão ao responder perguntas sobre o Corinthians. Na visão dele, Paulinho é quem mais se veste bem entre os atletas do elenco.

Tirando eu, o Paulinho, não tem como. Ele vem de terno... Como que você vem de terno aqui no CT? Blazer, gravata... Eu vou em um casamento assim, às vezes nem assim. Ele exagera nesse calor de São Paulo. Ele acha que está no Barcelona ainda. Romero, em entrevista à Corinthians TV

Fábio Santos, Emerson Sheik e Carlos Miguel foram escolhidos como os jogadores mais "resenhas" que Romero jogou. "O Fábio é o primeiro, o Sheik era figura... Você não pode vir de helicóptero em um treino, né? O Fábio parecia que tinha 18, 19 anos. Do elenco atual, temos o Carlos Miguel."

Romero virou "embaixador" dos estrangeiros no Corinthians. O paraguaio se vê com papel importante na adaptação dos novos reforços do Timão para a temporada — chegaram os equatorianos Félix Torres e Diego Palácios e o argentino Rodrigo Garro.

A gente se fala muito. Tudo o que vivemos aqui, eu mostro para eles como é... A pressão, como o torcedor gosta de ver o jogador aqui. Muito pela vivência, muito tempo aqui, já conheço o clube, os brasileiros, a cultura. A forma de viver todos os dias é diferente do que no Equador, que é mais distante do Brasil, quase não se escuta português lá. A adaptação para eles [Torres e Palácios] seria mais difícil pelo idioma, mas está sendo muito rápido, eles querem aprender rápido. No que posso ajudar, estou aí.

Histórias com o irmão gêmeo

Ángel Romero é irmão gêmeo de Óscar, meio-campista que está sem clube. Segundo ele, os dois compartilham de uma conexão única que apenas gêmeos sentem.

A dupla já viveu histórias inusitadas ao longo da vida. Juntos, eles já enganaram a escola e um árbitro de futebol.

Quando éramos mais moleques, éramos mais parecidos. Na escola, eu fiquei doente na época de provas que não podia faltar para conseguir passar de ano. Eu fiquei doente e um dia a professora falou [para Óscar]: 'seu irmão tem que vir para fazer a prova, ele tem até amanhã, senão ele vai perder o ano'. Eu não consegui ir, estava bem doente. Falamos com o Óscar: 'vai você, fala que você é o Ángel e fala que o Óscar faltou e faz a prova'. Ele foi, a minha nota foi maior que a dele, ele já tinha feito a prova antes, então já sabia.