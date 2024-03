Reforçado, Inter bate recorde de sócios e prevê quase R$ 100 milhões no ano

O Inter quebrou, recentemente, seu recorde histórico de sócios. Turbinado pela chegada de reforços nesta janela de transferências, o clube prevê quase R$ 100 milhões no ano e pode crescer ainda mais.

O que aconteceu

O Inter soma, hoje, pouco mais de 137 mil sócios — o maior número na história do clube. Isso corresponde a uma receita entre R$ 8 milhões e R$ 8,5 milhões por mês. Ao ano, o valor é de R$ 96 milhões.

O crescimento se deu pelo bom fim de ano em 2023 e também pelas movimentações de mercado realizadas pela direção. Jogadores como Borré, Thiago Maia, Alario e Robert Renan empolgaram os colorados — que já tinham vibrado muito com a chegada de Enner Valencia no ano passado.

"É muito importante que o sócio colorado, o torcedor colorado, tenha claro na sua mente que a torcida colorada é o maior patrocinador do Internacional", disse Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Internacional.

O percentual de inadimplentes também caiu. Hoje, fica perto de 15%, mas com o andamento da temporada normalmente o percentual reduz ainda mais.

"Existe uma certa oscilação, uma certa sazonalidade. Tem meses que algumas pessoas ficam inadimplentes, depois elas voltam e pagam vários meses atrasados, isso gera um caixa um pouquinho maior. Então, varia um pouquinho, mas ele flutua em torno disso", completou.

Isso mostra primeiro a sincronia, uma engrenagem cada vez mais fechada entre torcida, time e também a direção. Acho que é uma demonstração da torcida colorada de apoio também a essa gestão, a todos os movimentos que vêm sendo feitos Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Internacional

Meta: 150 mil sócios

Até o meio do ano, o plano é atingir 150 mil sócios. Desta forma, o valor mensal egresso do quadro social pularia para entre R$ 9 milhões e R$ 9,5 milhões. Ou seja, algo próximo a R$ 114 milhões no ano.

Nosso objetivo é ter 150 mil sócios. Essa é nossa próxima meta, vamos dizer assim, no quesito quadro social. A gente tem uma ideia e um desejo de que a gente alcance, em junho, julho, esse número. Então, nós estamos trabalhando para isso. Em junho ou julho, a gente atinja os 150 mil sócios, que é o nosso próximo degrau, a marca que a gente quer alcançar.

O campo responde

Campo e quadro social caminham juntos no começo de 2024 do Inter. Enquanto os números crescem, o time de Eduardo Coudet está vivendo uma ótima fase.

O Inter venceu as últimas nove partidas, é a equipe da Série A com o melhor aproveitamento de pontos no ano, venceu o clássico Gre-Nal e sobrou na primeira fase do Gauchão, além de seguir vivo na Copa do Brasil.

Ao todo, a direção agregou 10 jogadores ao grupo da temporada passada e conseguiu manter Mauricio, alvo de várias equipes no mercado da bola. A única baixa no time titular já estava prevista, que foi a venda de Johnny para o Bétis (ESP).