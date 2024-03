Red Bull Bragantino x Botafogo: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Um duelo em que apenas um brasileiro vai passar para a fase de grupos da Libertadores. Essa é a história do encontro entre Red Bull Bragantino e Botafogo, que jogam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo confronto de volta da terceira fase da competição. No confronto de ida, no Rio de Janeiro, na semana passada, o Botafogo ganhou por 2 a 1, com dois gols de Júnior Santos. Assim, passa a ter a vantagem do empate para se classificar.

O jogo terá transmissão da Globo (para algumas praças), do canal fechado ESPN e do streaming STAR+.

O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do lance a lance do confronto aqui, pela Gazeta Esportiva.

Ao Bragantino resta vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por um gol de diferença, o Massa Bruta vai jogar a decisão para os pênaltis. O vencedor saberá dia 18 em que grupo vai ficar na Libertadores. O eliminado terá como prêmio de consolação o direito de jogar e Copa Sul-Americana.

Fabio Matias, técnico do Botafogo, parece tentar equilibrar o favoritismo do jogo. "Conseguimos uma pequena vantagem na ida. Mas o Caixinha vem fazendo um trabalho de longo tempo no Bragantino e que vem dando resultado. Estamos há três semanas com o grupo, mas confio no valor deles e nas chances de classificação."

O comandante do Botafogo vai manter a base do duelo de ida. Mas ele deve fazer uma mudança na lateral esquerda no sentido de reforçar a marcação e dar mais experiência ao setor. Com isso, Marçal ganha a vaga de Hugo. No meio, ele pode tomar alguma decisão também para fortalecer a marcação.

O português Pedro Caixinha, técnico do RB Bragantino, mostra confiança para o confronto. "Fizemos um bom jogo na ida. Infelizmente não ganhamos do Botafogo no ano passado e nem em 2024, ainda. Mas, acredito que vamos ganhar agora e avançaremos para a fase de grupos da Libertadores."

Em termos de escalação o Bragantino deve manter o time da partida de ida. O meia Matheus Fernandes, recuperado de uma lesão na coxa direita, vai ser relacionado. Mas, por conta do tempo parado, deve iniciar o confronto como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO X BOTAFOGO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 13 de março de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)



Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Jhon Hinestroza (Colômbia)



VAR: Juan Lara (Colômbia)

RB BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Thiago Borbas



Técnico: Pedro Caixinha

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jefferson Savarino



Técnico: Fábio Matias (interino)