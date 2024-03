Portuguesa-RJ x Cuiabá: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Cuiabá irá visitar a Portuguesa-RJ, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela segunda fase da Copa do Brasil e começa às 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do streaming Prime Video.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Portuguesa-RJ: três empates, duas derrotas e nenhuma vitória.



Cuiabá: quatro vitórias, um empate e nenhuma derrota

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portuguesa-RJ: Dida; Joazi, Diego Guerra, Pedro Botelho e Pará; Wellington Cézar, Vinícius Garcia, Anderson Rosa e Romarinho; Nenê Bonilha e Hernane



Técnico: Caio Couto

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marllon e Ramon; Guilherme Madruga, Lucas Mineiro e Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Deyverson e Pitta



Técnico: Luiz Fernando Iubel

ARBITRAGEM

Paulo Cesar Zanovelli da Silva será o árbitro da partida, com os assistentes Magno Arantes Lira e Pablo Almeida da Costa. O quatro árbitro será Felipe da Silva Goncalves Paludo.