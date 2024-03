Pituca revela preferência por jogar na Vila Belmiro: "Casa do torcedor do Santos"

Pelas quartas de finais do Paulistão, o Santos enfrenta a Portuguesa na Vila Belmiro, mas a possibilidade do duelo ser na Neo Química Arena foi cogitada. Para Diego Pituca, o ideal seria jogar na Baixada.

Ele disse que o grupo jogaria em qualquer lugar, mas ponderou que a Vila é a casa do Peixe e ainda ressaltou a dificuldade de atuar como visitante no local.

"A gente iria jogar em qualquer lugar. Se o presidente escolhesse jogar na Arena ou no Morumbis. Mas, eu acho que a casa do torcedor do Santos é a Vila. Todos os jogadores que jogamos contra falam que aqui na Vila é muito mais difícil. Todo mundo prefere jogar na Vila, nós jogadores não somos diferentes", disse em entrevista à ESPN.

Com a classificação de Palmeiras e São Paulo como mandantes, o Santos poderia jogar na capital apenas na sexta, o que não agradou a diretoria. O Ministério Público de São Paulo não permite que dois clubes grandes atuem no mesmo dia na cidade.

O embate contra a Portuguesa está marcado para às 20h15 (de Brasília) desse domingo. O time de Carille terminou a primeira fase do Estadual com 25 pontos, na ponta do Grupo A e na segunda colocação geral.