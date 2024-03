Palmeiras volta a disputar jogo eliminatório como mandante em Barueri depois de quase dois anos

O Palmeiras está há mais de um mês longe do Allianz Parque. A equipe disputou um único jogo em sua casa na primeira fase do Campeonato Paulista. Pelas quartas de final, não terá seu estádio à disposição e mandará o jogo contra a Ponte Preta na Arena Barueri. Assim, volta a disputar um jogo eliminatório no local depois de quase dois anos.

A última vez que o Palmeiras disputou um mata-mata nesse local foi em abril de 2022, pela terceira rodada da Copa do Brasil. Na ocasião, o Verdão venceu a Juazeirense por 2 a 1, com gols de Breno Lopes e Gustavo Scarpa, e avançou de fase.

Naquela época, o Allianz Parque estava indisponível devido a um evento musical. Já nessa temporada, o estádio do Verdão está sem condições de uso pelas condições do gramado, que agora passa por uma reforma. Por conta disso, a Federação Paulista de Futebol vetou o uso do local para disputa dos jogos do Estadual. A última partida realizada no Allianz foi o clássico contra o Santos, pela terceira rodada. Um dos problemas identificados foi o derretimento do composto termoplástico, em decorrência de altas temperaturas e da poluição na cidade de São Paulo.

Tudo definido! ?? A decisão já tem data e horário, #FamíliaPalmeiras. Vamos JUNTOS em busca da classificação! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/s05wDjzcGy ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 11, 2024

Responsável pela manutenção do Allianz, a Real Arenas estimou o prazo para o término da obra para o dia 12 de março. Caso isso não seja cumprido, o Palmeiras corre o risco de ficar sem o estádio em uma eventual final. Além de precisar de nova autorização da FPF, antes de mandar um jogo lá, o gramado passará por aprovação dos jogadores.

Por shows, o Palmeiras encarou algumas dificuldades para jogar no Allianz Parque em jogos decisivos. Porém, em ocasiões de o duelo anteceder ou acontecer no dia seguinte ao evento, o clube conseguiu jogar com parte do palco montado e público reduzido, como aconteceu na decisão do Campeonato Paulista de 2022, quando o Verdão faturou a taça.

A FPF confirmou nesta segunda-feira que o jogo único entre Palmeiras e Ponte Preta, pelas quartas de final o Campeonato Paulista, acontece neste sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.