Palmeiras se reapresenta após folga e inicia preparação para duelo das quartas do Paulista contra a Ponte Preta

Após folga dupla que se seguiu à vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, o Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para a partida contra a Ponte Preta, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

A delegação palmeirense estreou o novo uniforme de treino da temporada de 2024 nessa terça-feira, quando os jogadores realizaram atividades técnicas. Dividido em grupos, o elenco trabalhou separadamente passes e marcação em campo reduzido, além de triangulação e finalizações. Ainda, disputou um coletivo em dimensões reduzidas.

É o verde e não tem jeito! ?? Adquira o novo kit de treino na Palmeiras Store! ? ? https://t.co/QpxITjL3SB#AvantiPalestra pic.twitter.com/gzd78KYoPp ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 12, 2024

Para a partida, o técnico Abel Ferreira seguirá com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito) e do zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).

A equipe comandada por Abel Ferreira terminou a fase de grupos com 28 pontos, na liderança do Grupo B e dono da melhor campanha geral. Em 12 jogos, foram oito vitórias e quatro empates. Com isso, a equipe terminou a primeira fase sem nenhuma derrota pelo segundo ano consecutivo.

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam em jogo único que acontece no sábado, dia 16. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.