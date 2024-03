Palmeiras: Gramado do Allianz já tem data para teste, revela Rodrigo Mattos

O novo gramado sintético do Allianz Parque será testado a partir da próxima sexta-feira (15), revelou o colunista Rodrigo Mattos no Cartão Vermelho.

Segundo Mattos, a expectativa é que o Palmeiras jogue a semifinal do Paulistão no Allianz, caso os testes com o novo composto corram bem. O Verdão disputará o jogo único das quartas do Paulistão na Arena Barueri, no próximo sábado (16), contra a Ponte Preta.

O gramado tinha uma previsão de chegar um pouco antes e ele ficou preso na Receita Federal, essa é a alegação. Ele veio de avião e ficou preso na Receita para liberação, então não foi entregue a tempo.

Para ter um jogo profissional, o Palmeiras teria que testar pelo menos uma vez o gramado, para não simplesmente botar o gramado e ter um problema no meio do jogo. A informação que eu tenho é que o gramado do Palmeiras vai sair do aeroporto amanhã, vai para o Allianz no fim da tarde e na sexta-feira ele estará pronto para um teste. E aí, o Palmeiras testando, a previsão é que a semifinal o Palmeiras já jogue no Allianz com esse gramado novo. Rodrigo Mattos, colunista do UOL

