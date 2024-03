Novo regulamento da Champions é tão complexo que computador fará o sorteio

Imagem: Hendrik Deckers/Borussia Dortmund via Getty Imag

A Liga dos Campeões passará por mudanças profundas na temporada 2024/25, incluindo nos procedimentos do sorteio.

O que aconteceu

Será necessário o uso de computador para realizar o sorteio dos jogos na fase inicial. A informação foi divulgada inicialmente por Kaveh Solhekol, repórter da Sky Sports, e confirmada por outros veículos da imprensa europeia.

O novo método será híbrido. Uma pessoa selecionará os clubes dentro dos quatro potes, enquanto o computador será o responsável por sortear os adversários do respectivo time.

A Uefa descobriu após testes que um sorteio sem auxílio virtual levaria entre 3 e 4 horas. Seriam necessárias mais de 900 bolinhas para contemplar todas as possibilidades.

A tecnologia necessária para o sorteio será elaborada por uma empresa britânica. A Uefa promete que o processo será auditado, e que haverá mecanismos reservas para evitar imprevisibilidades com a tecnologia.

O mata-mata também sofrerá alteração significativa no procedimento do sorteio. As oito equipes classificadas diretamente às oitavas de final serão ranqueadas como cabeças de chave, como se faz em torneios de tênis. Dessa forma, os dois melhores times da primeira fase só poderão se enfrentar numa eventual final.

Como é o novo regulamento da Champions

Não existe mais fase de grupos. Haverá uma única classificação com 36 times, na qual os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os clubes entre a 9ª à 24ª posição disputarão um playoff.

O número de times aumentou de 32 para 36. As quatro vagas extras serão atribuídas ao 3º colocado da quinta liga melhor ranqueada (atualmente França), ao 5º colocado das duas ligas com melhor coeficiente em 2023/24 (atualmente Itália e Alemanha) e uma vaga extra ao "Caminho dos Campeões", nome dado à fase prévia que conta com vencedores de títulos nacionais.

A primeira fase terá oito rodadas ao invés de seis, como é atualmente. Os 36 times serão divididos em quatro potes. Cada um enfrentará dois clubes de cada pote, definidos por sorteio — aí entra o trabalho do computador.