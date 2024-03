Nova camisa principal da Seleção Brasileira é vazada; confira principais mudanças

A Seleção Brasileira terá um novo uniforme para a data Fifa deste mês de março. Nesta terça-feira, o site FootyHeadlines, especializado em camisas de futebol, divulgou mais detalhes sobre como será a nova vestimenta da Canarinho.

A estreia dos novos uniformes acontecerá nos amistosos contra Inglaterra e Espanha - primeiros duelos do técnico Dorival Júnior no comando da equipe. O primeiro encontro será com os ingleses, no dia 23 de março, enquanto o embate com os espanhóis será realizado no dia 26.

A nova camisa conta com algumas mudanças, sendo que a que mais chama a atenção é o escudo. A principal modificação não é no design, mas sim na posição - o escudo deve voltar a ficar centralizado, em vez de cair pelo lado esquerdo da camisa. Isso não acontecia desde 2004.

Seleção Brasileira deve estrear nova camisa em amistosos de março (Foto: Reprodução/FootyHeadlines)

Além disso, a nova vestimenta do Brasil apresenta mais novos detalhes, como a troca de estampa. A camisa terá marcas d'água que fazem referência à fauna e flora brasileira, diferentemente da anterior, que fazia homenagem à onça pintada.

Outros dois pontos também passaram por mudanças: a gola e as mangas. A gola, que anteriormente possuía um botão e era verde com detalhes em azul, agora é apenas verde e em formato 'V'. Já as mangas seguem com as cores verde e azul, mas também seguem um novo padrão de estampa.

A Seleção Brasileira usará tanto a camisa principal como o segundo uniforme nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. No entanto, ainda não se sabe qual será utilizado primeiro. Uma coisa, porém, é certa: o ciclo de Dorival Júnior começará com novos uniformes.