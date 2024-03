Nos pênaltis, Cuiabá vence Portuguesa-RJ e avança pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no Estádio Luso Brasileiro, o Cuiabá garantiu sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil, após vencer a Portuguesa-RJ por 4 a 3 nos pênaltis. No tempo regulamentar, as equipes empataram sem gols.

Com o resultado, o Cuiabá ocupa uma das 32 vagas da terceira fase da competição. A Portuguesa-RJ, por sua vez, se despede a competição depois de eliminar o Audax-RJ na primeira fase.

O DOURADO ESTÁ CLASSIFICADOOO!!! ?? Na Ilha, o @CuiabaEC superou a Lusa Carioca nos pênaltis, com Walter mais uma vez sendo um verdadeiro paredão! Bem-vindo à terceira fase de #CopaBetanoDoBrasil, Cuiabá! ?? pic.twitter.com/TUyhTnB4yV ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) March 13, 2024

O Cuiabá volta aos gramados, neste sábado, para enfrentar, às 18h (de Brasília), o Luverdense pela semifinal do Campeonato Mato-Grossense. A partida ocorrerá no Estádio Municipal Passo Das Emas. Já a Portuguesa-RJ, no mesmo dia visita, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, o Boavista-RJ, às 18h30, em confronto válido pela semifinal da Taça-Rio.

O tempo regulamentar acabou em 0 a 0, com os times apresentando dificuldades na criação de jogadas perigosas. Assim, a partida foi decidida nas penalidades máximas.

Pelo lado do Cuiabá, Deyverson, Fernando Sobral, Clayson e Filipe Augusto converteram suas cobranças. Para a Portuguesa-RJ, Willian, Rodolfo Filemon e Patrick Carvalho marcaram, entretanto Anderson Rosa e Lucas Santos desperdiçaram.