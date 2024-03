Mascote da Portuguesa-RJ simula falta após cumprimentar Deyverson; assista

Após a classificação do Cuiabá na Copa do Brasil, Deyverson se dirigiu aos vestiários e cumprimentou o mascote da Portuguesa-RJ, que brincou com o atacante e simulou uma falta.

O que aconteceu

Na saída do gramado, o atacante do Cuiabá se encontrou com a zebra (Zeca), mascote do time carioca.

Ao cumprimentar o personagem, Deyverson se assustou e viu a zebra cair no chão e simular uma falta. O momento foi flagrado pelos torcedores e publicado nas redes sociais.

Mitada da zebra lusitana com o Deyverson pic.twitter.com/h6iCWc1BCe -- JG | Canal do JG (@joaogmachadox) March 12, 2024

O jogador do Cuiabá se divertiu com a cena, ajudou o mascote a se levantar, e ambos se abraçaram. Já em direção ao vestiário, Deyverson acenou para as arquibancadas e agradeceu o carinho.

Em campo, o Dourado ficou no empate por 0 a 0, mas venceu a Portuguesa-RJ nos pênaltis (4 a 3). Agora, na próxima fase, o Cuiabá vai ter que esperar o sorteio da Copa do Brasil para conhecer seu adversário.