Marcelo Paz revela conversa com Textor após citação do Fortaleza em manipulação de jogos e diz: "Cabe a ele provar"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, esteve presente na Premiação do Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira. O mandatário revelou que recebeu uma ligação de John Textor, dono da SAF do Botafogo, que citou o Leão em uma fala sobre manipulação de resultado no futebol brasileiro.

"O Textor me ligou, disse que o ponto não tem nada a ver com o Fortaleza. Acho que agora ele tem que provar as denúncias que ele fez. São coisas fortes, graves, que impactam o futebol como um todo. Nós que trabalhamos com isso, não queremos que o o futebol tenha esse tipo de dúvida, de medo. Acho que ele vai provar de alguma maneira. Ele levantou essa bola e tem a responsabilidade de poder fazer com que as pessoas tenham certeza de que o que ele esta dizendo está correto", disse.

Em vídeo publicado em seu site, John Textor citou manipulação em um jogo entre Palmeiras e Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Na declaração, o dono da SAF do Botafogo comentou que não tem ninguém do time paulista envolvido de acordo com sua pesquisa. Marcelo Paz revelou que o empresário também isentou o Fortaleza na situação e espera que ele prove o que foi falado.

"Ele deve ter elementos que justifiquem essa fala dele. É muito forte a afirmação. Nós que fazemos o futebol com trabalho, dedicação, com foco, muita dificuldade de contratar, honrar compromissos, não queremos que seja manchado por qualquer tipo de manipulação, isso é o fim do jogo. Se você achar que o jogo vai ser manipulado previamente, seja por quem for, arbitro jogador ou quem quer que seja, para que competir. meu desejo é que isso seja muito bem esclarecido. Se realmente teve, que punam as pessoas, e não teve, quem levantou essa bola que vai ter que responder. Fiquei esperando para ver o que era porque para mim também é uma surpresa. Conversei com ele por telefone, ele falou 'desculpa, o Fortaleza não tem nada a ver com isso, vou seguir trabalhando para provar o que foi falado'. Agora, cabe a ele provar", seguiu.

Na sexta-feira, o STJD aceitou um pedido para instauração de inquérito solicitado pela Procuradoria a respeito de outras acusações do dono da SAF do Botafogo sobre a arbitragem. Na decisão, Perdiz definiu um prazo de três dias para que Textor apresente as provas da sua denúncia. Após a vitória contra o Red Bull Bragantino, o norte-americano disse ter "juízes reclamando de não terem propinas pagas".

Mencionado, o Palmeiras se manifestou contra a fala de John Textor e disse que tomará as medidas legais cabíveis, nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo.