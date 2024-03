Léo Jardim é elogiado por Ramón Díaz após convocação para a Seleção Brasileira

O Vasco voltou a ter um jogador convocado para a Seleção Brasileira após Léo Jardim ser escolhido pelo técnico Dorival Júnior para fazer parte do elenco que enfrentará Inglaterra e Espanha neste mês de março após o corte do goleiro Ederson, do Manchester City, por lesão muscular.

O vascaíno é um dos destaques de sua equipe desde a temporada passada. Não à toa o técnico Ramón Díaz rasgou elogios a ele.

"Temos um goleiro de hierarquia, de grande nível. Não sei se é o melhor do Brasil, mas está entre os melhores. Estou contente", comentou o treinador do Vasco.

Enquanto não volta o foco para a Seleção Brasileira, Léo Jardim se concentra em seguir fazendo um bom trabalho para ajudar a levar o Vasco à grande final do Campeonato Carioca. Após empate em 1 a 1 no jogo de ida contra o Nova Iguaçu, o Cruzmaltino volta a campo contra o adversário no próximo domingo, às 16h (de Brasília).