Lázaro celebra primeira chance como titular no Palmeiras e avalia evolução: "Bastante feliz"

O atacante Lázaro ganhou sua primeira chance como titular no Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador celebrou a oportunidade de começar uma partida e avaliou sua evolução no clube.

"Me senti muito bem no meu primeiro jogo como titular, o grupo tem me passado muita confiança e tenho me sentido bem. No jogo a jogo isso vai melhorando naturalmente. Estou bastante feliz. Teve um momento que quase saiu o gol. É trabalhar e evoluir para, na próxima oportunidade, continuar correspondendo da melhor maneira. Seguir trabalhando e fazer o que tenho feito aqui no clube que as coisas vão acontecer", afirmou.

O jogador chegou ao Palmeiras por empréstimo até dezembro de 2024, com opção de prorrogação até julho de 2025, e tem quatro partidas disputadas até o momento. Além de atuar contra o Botafogo-SP, também entrou em campo contra São Bernardo, Portuguesa e São Paulo.

"Estou bastante feliz, é o meu primeiro aniversário aqui. É um prazer fazer parte deste grupo maravilhoso e trabalhador. Venho aprendendo muito no dia a dia com os meus companheiros e com o professor e sua comissão. A cada dia venho me sentindo mais à vontade dentro do grupo e isso é muito importante para mim. Sempre dou meu melhor e busco melhorar o que tem que melhorar. Dentro de campo busco dar a melhor ajuda possível aos meus companheiros. Que a gente possa seguir trabalhando cada vez mais para conquistarmos os nossos objetivos", completou Lázaro, que fez 22 anos nesta terça-feira.

Buscando mais chances no Palmeiras, Lázaro segue à disposição do técnico Abel Ferreira para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado, o Verdão enfrenta a Ponte Preta, em jogo único, que acontece às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

O Palmeiras finalizou a primeira fase do Paulistão com 28 pontos, na liderança geral, tendo a vantagem de decidir o mata-mata em casa. Foram oito vitórias e quatro empates.