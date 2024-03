Lavieri: Augusto Melo pegou Corinthians quebrado e está acabando de quebrar

Danilo Lavieri detonou no UOL News Esporte os primeiros meses da gestão Augusto Melo depois de Matías Rojas cobrar R$ 40 milhões do Corinthians na Fifa. Segundo o colunista do UOL, em vez de cuidar da saúde financeira do clube como prometeu na eleição, Melo está afundando ainda mais o Timão.

'Augusto Melo saiu contratando como se não houvesse amanhã': "O presidente, o Augusto, entrou sabendo que a casa estava arrebentada. Ele falou durante toda a campanha dele: 'quebraram com o Corinthians, acabaram com o Corinthians'. Ele sabia durante todo esse tempo. Na hora que ele entra, acho que o Corinthians já contratou 10 jogadores, investindo mais de R$ 100 milhões. Enquanto ele está contratando e pagando Igor Coronado, Félix Torres, Garro, mas não está pagando o Rojas. Na hora que ele não paga o Rojas, ele admite, assim como admitiu em relação ao Maycon diante do interesse do Flamengo, que está direito de imagem, FGTS atrasado de todo o elenco. Só de direitos de imagem, são 11 meses. Meu Deus do céu, como um dirigente assume um clube do tamanho do Corinthians, sabe do tamanho dessa dívida e continua contratando como se não houvesse amanhã, como se não tivesse problema nenhum?".

'Duiliou quebrou Corinthians, mas quem entrou está terminando': "O Transfer Ban é um problema? Sim, o Corinthians vai ficar sem contratar; o processo do Giuliano é um problema; o Corinthians deve quase R$ 100 milhões para empresários; o Corinthians deve direitos de imagem para quase todos os jogadores, FGTS para quase todos os jogadores. O Giuliano está processando, amanhã pode qualquer outro jogador que já saiu. O Corinthians tem um monte de problema e o diretor vem dizer que não vai responder o Duilio. Verdade, o Duilio quebrou o Corinthians, mas os caras que entraram estão terminando de quebrar. Estão fazendo exatamente igual, arrebentando o Corinthians igual o Duilio arrebentou, e agindo como se fosse algo normal. O que estão fazendo com o Corinthians é absurdo, é temerário. Não adianta ter receita de quase R$ bilhão, se você continuar quebrando. O Corinthians paga quase R$ 70 milhões só de juros, é um negócio absurdo".

